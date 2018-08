Trump: vaikimisraha maksmine oli seaduslik

Cohen tunnistas kohtunikule, et maksis vastavalt 130 000 ja 150 000 dollarit kahele naisele, kellel väidetavalt oli afäär president Trumpiga, et mõjutada neid valimiste eel kokkupuutest presidendiga vaikima.

Trump kommenteeris Coheni ülestunnistust ja ütles, et vaikimisraha maksmine naistele ei rikkunud kampaania reegleid, sest raha selleks tuli presidendilt endalt, mitte kampaaniarahadest.

Varem on Trump korduvalt öelnud, et ei teadnud naistele raha maksmisest midagi. Kui afäär Trumpi ja pornostaar Stormy Danielsi vahel aprillis avalikuks tuli, ütles president, et ei ole teadlik naisele makstud vaikimisrahast ja selle päritolust.