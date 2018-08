Venezuelalased söövad elektrikatkestuste tõttu roiskunud liha

Seetõttu ei tööta ka külmkapid ja lihamüüjate kaup läks halvaks, ent see ei takista kaupmehi liha müümast.

Lihamüüja Johel Prieto püüdis roiskunud liha segada veidikese värske lihaga, et see kasumi teenimiseks siiski maha müüa.

Osa inimesi ostab liha koeradele, ent on ka neid, kes valmistavad halvaks läinud lihast süüa oma perekonnale.

«Vaeste toit on roiskunud toit,» ütles lihamüüja Prieto.

Turult halvaks läinud liha ostnud mees sõnas: «See haiseb küll veidi vastikult, aga seda saab natukese äädika ja sidrunimahlaga loputada.» Ta ütles, et pesi liha esmalt veega ja jättis selle kogu ööks äädikasse ligunema. Seejärel pigistas sellele kahe sidruni mahla, küpsetas tomatite ja sibulaga ning serveeris endale ja oma kolmele lapsele õhtusöögiks.

«Ma kartsin, et nad kõik jäävad haigeks, sest liha haises,» ütles pereisa. «Ent ainult kõige nooremal lapsel läks kõht lahti ja ta oksendas.»

Voolukatkestused on kriisis vaevlevas riigis sagedased. Venezuela naftarikkas Zulia piirkonnas jaotatakse elektrit mõnikord 12 tunni kaupa.

President Nicolás Maduro valitsus on süüdistanud elektrikatkestustes opositsiooni sabotaaži, väites, et tegu on poliitilise strateegiaga avaliku rahulolematuse tekitamiseks.