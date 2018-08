Video: Saksa politseinik takistas paremäärmuslaste meeleavalduse filmimist

Saksa rahvusvärvides mütsi kandnud meeleavaldaja nõudis vihaselt, et tema filmimine lõpetataks, väites, et selline tegevus ei ole lubatud. Seejärel andis ta väidetavast väärteost teada sündmuskohal viibinud politseinikele, kes küsitlesid ajakirjanikke 45 minutit.

Skandaal muutus ulatuslikuks, kui ametivõimud tunnistasid, et filmimise lõpetamist nõudnud protestija on liidumaa politseiameti majanduskuritegude uurijate nõustaja, kellel oli meeleavalduse toimudes vaba päev.

Justiitsminister Katarina Barley kirjutas Twitteris, et vahejuhtum on ärevust tekitav ja rõhutas, et pressivabadus on silmapaistev sotsiaalne väärtus, mida kaitseb põhiseadus.