Veel kaks Euroopa lennufirmat teatas Teherani liini sulgemisest

British Airways teatas täna, et lõpetab septembris lendamise Iraani pealinna, kuna see ei ole enam tulus.

«Peatame oma London-Teherani teenuse, kuna see ei ole praegu kaubanduslikult tasuv,» teatas lennufirma, lisades, et viimased lennud marsruudil toimuvad 22. ja 23. septembril. Hilisemaks ajaks lennu broneerinud reisijatele pakutakse alternatiivseid lennufirmasid või täielikku tagasimakset.

Sanktsioonide teine etapp, mis on suunatud Iraani naftatööstuse ja pangandussidemete vastu, algab 5. novembril.

Ehkki Euroopa Komisjon on lubanud, et kaitseb Euroopa ettevõtteid sanktsioonide eest, on mitmed ettevõtted, nende seas ka Prantsuse naftahiid Total, sealseid ärisid USA trahvide kartuses koomale tõmbamas.