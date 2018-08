Pisut üle kahe nädala pärast 9. septembril peetavate Rootsi valimiste eel on selge vaid see, et valitsuse moodustamine osutub keeruliseks, ütleb intervjuus Postimehele demokraatiaprotsesse ja valijakäitumist uurinud Stockholmi Ülikooli riigiteaduste instituudi professor Michele Micheletti, kelle hinnangul võib see kannustada inimesi valimiskastide juurde minema.