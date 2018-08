Sessions: USA justiitsministeerium ei lase end lubamatult mõjutada

"Ma panin ametisse justiitsministri, kes ei võtnud justiitsministeeriumi kunagi oma kontrolli alla. Jeff Sessions ei võtnud kunagi justiitsministeeriumi kontrolli alla ja see on uskumatu asi," seletas Trump.

Trump on avaldanud korduvalt Sessionsile survet, et too leiaks võimaluse, kuidas lõpetada eriprokurör Robert Muelleri juurdlust Venemaa väidetavast sekkumisest USA presidendivalimistesse.