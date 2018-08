Hispaania pani kinni Euroopa suurima illegaalse kilpkonnafarmi

Politsei sõnul päästeti farmist 1100 kilpkonna ja merikilpkonna ning 750 muna. Kuna rohkem kui 200 emast kilpkonna on tiined ja peaksid varsti hakkama munema, siis need arvud veel kasvavad.

Päästetud loomade seas oli esindajaid 14 maailma 50 enim ohustatud kilpkonnade liigist. Mõned neist on algselt pärit Kanadast, Mehhikost ja USAst ning on nende riikide seaduste kaitse all.