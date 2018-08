Väljanäitusel pidas kõne kaitseminister Sergei Šoigu, kelle sõnade järgi tutvustakse näitusel üle 26 tuhande sõjatööstuse ühikuid. Nendeks on tehnika ja relvad, mis on hädavajalikud lahingtegevuse läbiviimiseks ja ohutuse tagamiseks merel, õhus ja maal.

Sõjalis-tööstuslik kompleks toob näitusel välja relvad, mis on arendamises või mis on hiljuti valminud. Iga-aastane väljanäitus annab aimu relvastuse uutest suundadest ja sünnitab hulganisti spekulatsioone.

Üks tähelepanu pälvinud mudel oli riigifirma Rostehi arendatud eksoskeleton, kus süsinikkiust moodulkest ümbritseb sõdurit vormiriietust. See peaks lisama sõdurile juurde tugevust ja vastupidavust. Kestale tahetakse juurde lisada üleshüppav ekraan, mida saab kasutada näiteks lahinguvälja uurimiseks.

Kui näitusel demonstreeritud eksemplar on veel võrdlemisi tagasihoidlik, siis kontseptsioonvideos tahab Venemaa saavutada ulmefilme meenutavat tehnoloogiakasutust.

Samuti demonstreeriti uut varjavat kamuflaažkiivrit. Rostehi sõnul on nad välja töötanud materjali, mis on elektriliselt juhitav ja seetõttu muudavad sellega kaetud pinnad kiiresti värvi. Pressiteate järgi on materjal võimeline kiiresti simuleerima keerulisi pilte, näiteks lehtede liikumist.