Jaapan sai esimese naissoost hävitajapiloodi

26-aastane leitnant Misa Matsushima ühines Jaapani õhuvägedega 2014. aastal pärast riikliku kaitseakadeemia lõpetamist. Temast sai üks umbes 13 000 Jaapani naissõjaväelasest - see on vaid 6,1 protsenti kõikidest vägedest.

Ta lõpetas sellel nädalal treeningud ja nimetati täna toimunud tseremoonial ametlikult hävitajapiloodiks.

«Alates sellest, kui ma nägin algkoolis olles filmi «Tippkutt», olen ma imetlenud hävituslennukite piloote,» ütles Matsushima eile.

«Tippkutt» (originaalis «Top Gun») on Ameerika Ühendriikides 1986. aastal valminud film, mille sisuks on noorte mereväelendurite seiklused.

Leitnant Misa Matsushima poseerib F-15J lennuki kokpitis. FOTO: JIJI PRESS / AFP

«Esimese naissoost (hävitaja)piloodina avan ma tee teistele. Ma tahan teha kõvasti tööd, et vastata inimeste ootustele ja näidata üles tänu neile, kes on mind toetanud. Ma tahan saada küpseks piloodiks, meestest mitte erinevaks, nii kiiresti kui võimalik. Ma loodan, et ühel päeval inspireerin ma rohkem inimesi piloodiks saama,» kirjeldas Matsushima oma plaane.

Matsushima sai pilooditunnistuse 2015. aastal ja liikus siis edasi hävitaja õppesse. Nüüdsest hakkab ta töötama Nyutabaru õhubaasis ja hakkab lendama F-15J hävitajatega.

Eile avaldas Jaapani õhuvägi sotsiaalmeedias teate, mille järgi esimene naissoost hävitajapiloot on sündinud.

F-15J on kahemootoriline hävitaja, mis on disainitud õhulahingus vastu panema teistele lennukitele. See kannab kuni kaheksat radari- ja infrapunaraketti. Helist on see võimeline liikuma 2,5 korda kiiremini ehk 850 meetrit sekundis.

Jaapani õhuvägi hakkas naisi vastu võtma alles 1993. aastal. Sellest hoolimata ei lubatud naistel lennata hävitajatega ja luurelennukitega, kuni keeld kolme aasta eest tühistati. See oli osa valitsuse kampaaniast tõsta naiste arvu töökohtadel.

Jaapanis on arenenud riikidest üks halvemaid naiste esindatusi majandussektorites. Üle riigi on naisi suunatud lapsi kasvatama ja majapidamistöid tegema, mis on vähendanud nende panust majanduskasvu, aga pole kaasa toonud iibe tõusu. Seistes silmitsi vananeva rahvastiku ja vähenevate töökäte arvuga, võttis peaminister Shinzo Abe 2013. aastal kavaks töötavate naiste jõustamise.