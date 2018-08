«Ukraina iseseisvuspäeva paraadil näitame uusi NATO standardeid järgivaid relvanäidiseid, mis on läbinud riiklikud katsetused. Nende seas on tank T-84-120 Yatagan, operatiivtehniline raketisüsteem Sapsan, raketisüsteemid Olha ja Verba,» ütles Porošenko eile.

«Nüüd on meil täiesti erinevad eesmärgid: ülesanded, mis ma praegu Ukraina relvajõududele, kaitse- ja julgeolekusektorile sean, näevad ette üleminekut NATO standarditele, reforme, moderniseerimist ja muud taolist,» lisas president.

Eile saatis Ukrainale õnnitlustelegrammi Ühendriikide president Donald Trump, kes soovis Ukrainale rahulikku, edukat ja õnnelikku aastat. Õnnitluses märgitakse, et USA valitsus jätkab tööd Ukrainaga ja jääb alati toetama pingutusi demokraatlike asutiste, õigusriigi ja majanduskasvu tugevdamiseks ning korruptsiooniga võitlemiseks.

«Ukraina rahval on, mille üle uhkust tunda: neli aastat võitleb Ukraina mehiselt Vene agressiooniga ja on õnnistatult ere kodanikuühiskond, mille majandus kasvab ja edenevad relvajõud, mis on võimsamad kui iial varem,» märkis Trump.