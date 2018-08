Valge Maja tõkestab valimisi kaitsva seaduseelnõu vastuvõtmist

Oktoobris hääletusele minema pidanud eelnõule oli senati eesistujal plaanis anda oma kommentaarid, ent protsess katkestati ilma selgitusteta. Eesistuja kommentaaride andmine on oluline osa seaduseelnõu vastuvõtmise protsessis.

Lisaks formaliseeriks see valimiste infrastruktuure ähvardavaid ohte puudutava infojagamise praktikad föderaalvalitsuse, eelkõige Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi, ja osariikide vahel.

Samuti lubab seadus igal osariigil valimiste järel läbi viia statistiliselt tähtsa auditi ja sellega ajendatakse osariike soetama selliseid hääletusmasinaid, mis jätaks hääletusest alles ka paberil kirje. See tähendaks eemaldumist täielikult elektroonilisest hääletamisest, mida tutvustati 2002. aastal.

«Paber ei ole vanamoeline,» ütles Lankford. «See on usaldusväärne.»

Paberkirje võib osutuda efektiivseks internetis hääletustulemusi muuta üritavate häkkerite vastu. Valimistega seotud ametnikel peab olema võimalus öelda, et internetis olevaid andmeid saab kontrollida.

Valge Maja kõneisik Lindsay Walters ütles, et administratsioon hindab Kongressi huvi valimiste turvalisuse vastu, ent lükkas ümber vajaduse seaduseelnõu järele. Tema sõnul on Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumil vajalik võim, et abistada nii riigi- kui kohalikke ametnikke valimisturvalisuse tagamisel ja edendamisel.