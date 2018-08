Lätis tungib peale röökurpartei

«Meil on üks partei, mis üritab teha samasugust kampaaniat nagu Donald Trump USAs või Viie Tähe liikumine Itaalias,» räägib Tomsons. «Nad on agressiivsed ka suhtluses ajakirjanikega, ütlevad näiteks avalikult, et mulle ei meeldi, kuidas sa töötad, ma annan sulle peksa.» See on jõuliselt populaarsustabelites tõusev uus populistlik partei Kellele Kuulub Riik?.