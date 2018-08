Itaalia rannavalvelaeval puhkes migrantide näljastreik

Opositsiooniline seadusandja senaator Davide Faraone ütles reedel, et Catania sadamaametnikud olid rääkinud talle pingetest laeval ja sellest, et migrandid on lõpetanud söömise.

Kõik peale 18 inimese laeval on eritrealased. Teised on pärit Somaaliast, Süüriast ja Sudaanist. Nad on rääkinud võimudele, et on pidanud mitmeid kuid ja isegi aastaid kannatama ebainimlikku kohtlemist Liibüa kinnipidamiskohtades, oodates võimalust smugeldajate paatidel sellest seadusetust riigist lahkuda.