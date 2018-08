USA veteransenaator John McCain lõpetas oma vähiravi

«Haiguse kulg ja vanuse armutu edenemine teevad otsuse. Oma tavapärase tahtejõuga on ta nüüd valinud ravi lõpetamise,» on öeldud perekonna avalduses.

Järgmisel nädalal 82-aastaseks saav McCain on senatis veetnud enam kui kolm aastakümmet. Ta on ühtlasi ka sõjaveteran, kes on olnud aastaid Vietnamis sõjavangis.