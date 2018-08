Merkel: Jerevan ja Bakuu lahendagu Karabahhi konflikt rahumeelselt

«On tähtis, et see konflikt lahendatakse rahumeelselt,» ütles Merkel Jerevanis pressikonverentsil. «Saksamaa on valmis panustama rahumeelse lahenduse leidmisse.»

Mägi-Karabahh on enamasti armeenlastega asustatud endine Aserbaidžaani autonoomne oblast, mille staatuse üle puhkes 1980. aastate lõpus relvastatud konflikt aserite ja armeenlaste vahel. Lahingutes hukkus hinnanguliselt 30 000 inimest ja ala läks Armeenia ja kohalike separatistide kontrolli alla. Aserbaidžaan ja Karabahhi separatistid pole pärast 1994. aasta relvarahulepet kunagi rahulepet sõlminud ning piiriülesed tulevahetused on sagedased.

Olukorra lahendamist on siiani üritanud edutult vahendada OSCE Minski rühm, kuhu kuuluvad Aserbaidžaan, Armeenia, Valgevene, Saksamaa, Itaalia, Rootsi, Soome ja Türgi ning kaaseesistujateks on Venemaa, USA ja Prantsusmaa.

Energiarikas Aserbaidžaan, kelle sõjaline eelarve ületab kogu Armeenia riigieelarve, on korduvalt ähvardanud lahkulöönud piirkond jõuga tagasi võtta. Venemaaga liitlassuhetes Armeenia on tõotanud iga sõjalise rünnaku tagasi lüüa.

Merkel ütles, et tal on hea meel külastada Armeeniat «uute poliitiliste muutuste perioodil». «Me jälgisime sündmusi Armeenias ja sametrevolutsiooni. Me oleme rääkinud meie eelseisvatest suhetest nii kahepoolselt kui ka Euroopa Liidu raamistikus. Meie suhteid on võimalik arendada majandus- ja kultuuri vallas,» sõnas ta.