USA Atlandi laevastik alustas uuesti tegevust

"See on Ühendriikide ja selle mereväe dünaamiline vastus dünaamilisele julgeolekukeskkonnale," ütles mereväe operatsioonide ülem admiral John Richardson lennukikandja USS George H.W. Bush pardal peetud tseremoonial.

NATO on teatanud, et loob oma sõjalise juhtimisstruktuuri kaasajastamise raames kaks uut väejuhatust, millest ühe ülesanne on kaitsta merelisi kommunikatsiooniliine Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel.