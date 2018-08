Palestiina diplomaat: USA käitub abi kärpides "rahu vastasena

USA otsus suunata 200 miljonit dollarit palestiinlastele mõeldud abi mujale näitab, et Washington on "rahu vastane", ütles palestiina diplomaat reedel, nimetades sammu "väljapressimiseks".

"See valitsus lammutab aastakümnete pikkust USA visiooni ja läbikäimist Palestiinaga," ütles Husam Zomlot, palestiinlaste ülddelegatsiooni juht Ühendriikides, viidates president Donald Trumpi valitsusele.

"Pärast Jeruusalemma ja UNRWA´d on see järjekordne kinnitus kahe riigi lahenduse hülgamisest ja (Iisraeli peaministri Benjamin) Netanyahu rahuvastase agenda omaksvõtust. Humanitaar- ja arenguabi kasutamine relvana poliitiliseks väljapressimiseks ei toimi," sõnas ta.

Zomloti sõnul on ainus võimalik tee edasi USA valitsuse "taaspühendumine pikaajalisele Ühendriikide poliitikale rahu saavutamisest kahe riigi lahenduse teel 1967. aasta piirides, käsitledes Ida-Jeruusalemma Palestiina riigi pealinnana ja austades rahvusvahelisi resolutsioone ja õigust".

USA valitsus teatas reedel, et jätab palestiinlastele rohkem kui 200 miljoni dollari väärtuses abi andmata ja suunab selle "teistele kõrge prioriteetsusega projektidele mujal".

USA otsus langeb ajale, kui äärmusrühmituse Hamas kontrollitud Gaza sektoris jätkub humanitaarkriis. Lisaks ähvardab sektorit sõda Iisraeliga. Viimastel kuudel on olnud Gaza äärmusrühmituste ja Iisraeli vahel mitu vägivallapuhangut. Meeleavaldustes Gaza-Iisraeli piiril on alates märtsi lõpust surma saanud 171 palestiinlast.

USA suhted palestiinlastega halvenesid järsult detsembris pärast Trumpi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ning kolida Ühendriikide saatkond Tel Avivist Jeruusalemma. Saatkond avati mais. Palestiina juhtkond katkestas Washingtoni otsuse järel sidemed USA valitsusega ning on teatanud, et ei aktsepteeri enam Washingtoni rolli vahendajana.

Demokraadist senaator Patrick Leahy süüdistas Valget Maja "rea provokatiivsete ja kahjulike tegude" toimepanemises selle asemel, et tulla lagedale sidusa poliitikaga Iisraeli ja palestiinlaste konflikti lahendamiseks.

Trump on andnud oma väimehele ja nõunikule Jared Kushnerile ja eriesindajale Lähis-Idas Jason Greenblattile ülesande koostada USA rahukava. Varem sel nädalal ütles Ühendriikide riigipea, et "palestiinlased saavad midagi head, sest nüüd on nende kord".