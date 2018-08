Trump vaikib McCainist ja kiidab Kim Kardashiani kui head naist

Üks tähelepanuväärne inimene, kes aga pole oma erakonnakaaslase nime suhu võtnud, on USA president Donald Trump. Selle asemel jõudis ta eile kiita nii Kanye Westi ja Kim Kardashiani kui ka rakendada oma kampaania ette Iowa tudengi Mollie Tibbettsi tapmise. Tibbettsi surnukeha leiti teisipäeval ja tema mõrvas esitati süüdistus dokumentideta immigrandile.

«Järsku hakkasid numbrid minema üles, üles, üles ja meil läks suurepäraselt. Nüüd meil läheb suurepäraselt ja ma meeldisin Kanye Westile. Ja see tõesti tõstis mu [numbreid],» omistas president oma toetuse kasvu Westi heakskiidule.

«Kanye Westil on reaalset jõudu! Ja Kim on talle hea naine, ütlen ma teile. Ta tõesti on. Ta tegi suurepärase asja, suurepärase asja,» jätkas president, viidates sellele, kuidas ta andis armu Alice Marie Johnsonile pärast Kardashiani kuid kestnud agiteerimist.