Moskva: USA ja selle liitlased valmistavad ette rünnakut Süürias

Venemaa on Süürias Damaskuse režiimi kutsel ning on andnud hulganisti õhulööke mässulistele piirkondadele, mille ohvriteks satuvad tihtipeale ka tsiviilelanikud. See aga ei takista Vene poolel väitmast, et nad tõrjuvad islamistide pealetungi ja kaitsevad kohalikke elanikke.