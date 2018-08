Kaks USA väikelast jäid pärast autoavariid neljaks päevaks üksinda teeveerele

Poiss oli kaetud marrastuste ja väikeste haavadega ning tema välimustest oli näha, et ta on pikemat aega väljas olnud. «Võis öelda, et ta oli erakordselt traumatiseeritud,» öeldi politseist CNN-ile.

Ametnikud pesid last, andsid talle süüa ja vahetasid ta riideid. Nad jagasid avalikkusega lapse kirjeldust, misjärel võttis politseiga ühendust lapse sugulane ja ütles, et tema ühe-aastane vend peaks ka läheduses olema. Sugulase sõnu polnud nad näinud laste ema alates eelmise nädala neljapäevast, kui ta läks toidupoodi.

Auto lähedalt leidis politsei 25-aastase Lisa Hollimani surnukeha. Politseil pole täpselt teada, millal õnnetus juhtus ja kui kaua poisid üksi olid, kuid see võis olla kuni neli päeva. Uurija sõnul on see kõige hämmastavam sündmus, mida ta on 11 aasta jooksul selles ametis näinud. «See oli ime ja tragöödia ühel päeval,» ütles ta HLN-ile.