Paavst kohtus Iirimaal ahistamisohvritega ja väljendas kahetsust

"Kirikuvõimude suutmatus tegeleda nende eemaletõukavate kuritegudega on õigustatult andnud alust raevuks ja on jäänud valu ja häbi allikaks katoliku kogukonnale. Ma jagan seda," ütles paavst varem päeval Iiri peaministrile Leo Varadkarile.

"Haavad on endiselt lahti ja on teha veel palju, et tuua õiglust ja tõde ja paranemist ohvritele," ütles Iiri peaminister. "Püha Isa, ma palun, et te kasutaksite oma ametikohta ja mõju tagamaks, et seda tehakse siin, Iirimaal, ja üle kogu maailma."