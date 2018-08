Suri USA senaator John McCain

McCain, kes on möödunud aastast saadik vähiga võidelnud, otsustas oma ravi lõpetada, teatas reedel tema perekond.

"Haiguse kulg ja vanuse armutu edenemine teevad otsuse. Oma tavapärase tahtejõuga on ta nüüd valinud ravi lõpetamise," on öeldud perekonna avalduses. Perekond tänas kõiki McCaini sõpru ja tuttavaid nende mure pärast ning tuhandeid teisi, kes hoiavad senaatorit meeles oma palvetes.

Järgmisel nädalal 82-aastaseks saav McCain on senatis veetnud enam kui kolm aastakümmet. Ta on ühtlasi ka sõjaveteran, kes on olnud aastaid Vietnamis sõjavangis.