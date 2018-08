Iisrael avab esmaspäeval Erezi piiriületuspunkti Gazaga

Lieberman ütles pühapäeval, et otsus langetati, kuna olukord piiril näib olevat rahunenud.

Iisrael sulges sektori põhjaosa ainsa piiripunkti 19. augustil. Viimastel kuudel on olnud Gaza äärmusrühmituste ja Iisraeli vahel mitu vägivallapuhangut. Meeleavaldustes Gaza- Iisraeli piiril on alates märtsi lõpust surma saanud 171 palestiinlast.

Iisraeli peaminister ütles pühapäeval oma Leedu-visiidi viimasel päeval, et juudid on kümnendeid pärast holokausti endiselt ohus.

"Mis on juudi rahva jaoks nende 75 aasta jooksul muutunud? Mitte katsed meid hävitada, nad püüavad endiselt meid hävitada," lausus Benjamin Netanyahu pühapäeval umbes kolmesajale Vilniuse sünagoogi kogunenud juudile.

"Muutunud on meie võime end ise kaitsta .... See on suurepärane muutus ajaloos," lisas Netanyahu, kes esimese Iisraeli peaministrina külastas Leedut, kust olid pärit tema esivanemad.