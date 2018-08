McCaini soovi kohaselt Trump matustel ei osale

Neljapäeval viiakse McCaini sark Washinhtoni Kapitooliumi Rotundi. Selline au on seni osaks saanud vaid 30 inimesele viimase 166 aasta jooksul.

McCain palus enne oma surma, et Valget Maja esindaks mälestustalitlusel asepresident Mike Pence. See oli selge vihje, et Trump ei ole matustele oodatud.