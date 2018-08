Van Rompuy: leppeta lahkumine võib Ühendkuningriigi lõhki ajada

Varasem Belgia peaminister ja 2009. kuni 2014. aastani Ülemkogu juhtinud Rompuy ütles Observerile, et tema arvates on Ühendkuningriigi valitsuse ähvardused lahkuda EL-ist ilma leppe sõlmimiseta osaks uuest hirmutamistaktikast. Presidendi sõnul Euroopa Liiduga selline käitumine ei toimi. Ta hoiatas, et selline tulemus tõstaks taas päevakorda iseseisva Šotimaa saavutamise püüdlused.

«Leppeta lahkumine ei ole probleem ainult Ühendkuningriigi või Brüsseli jaoks,» ütles ta. «See on samuti Ühendkuningriigi jaoks eksistentsiaalne oht. Võib arvata, et leppeta lahkumisel oleks suur mõju ja tekitaks muret mõnes piirkonnas. Šotimaast rääkides, siis sel võiks olla tagajärgi neile ja teistele.»

President lisas juurde, et võib tekkida olukord, kus liitu jäänud 27 liikmesriiki muutuvad rohkem ühtseks ja Ühenkuningriik vähem ühtseks. Van Rompuy sõnul on leppeta lahkumise propageerimine selline natsionalistik retoorika, mis kuulub teise ajastusse.

Nicola Sturgeon. FOTO: POOL / REUTERS

Šotimaa minister Nicola Sturgeon on varasemalt öelnud, et leppeta lahkumine oleks katastroof. Šotimaa toetas Euroopa Liitu jäämist ülekaalulukalt 62 protsenti 38 protsendi vastu. Arvamusküsitlused ütlevad siiski, et Brexit ei ole tugevalt mõjutanud iseseisvusmeeleolusid Šotimaal.

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May on korduvalt öelnud, et leppeta lahkumine on parem kui halb lepe. Analüütikud ei ole temaga nõus, sest see muudab ennustatamatuks Brexiti-järgse Suurbritannia majandusliku ja poliitilise olukorra.