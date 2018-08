ÜRO: Myanmari armeejuht tuleb võtta genotsiidi eest vastutusele

Myanmari sõjavägi käivitas 2017. aasta augustis Arakani osariigis kättemaksuoperatsiooni vastuseks rohingja sisside rünnakule. Operatsioon tõi kaasa moslemivähemuse massilise põgenemise Bangladeshi, kus neid juba ootas viletsates laagrites ees 300 000 rahvuskaaslast, kes olid sinna pagenud varasema vägivalla eest. Alates mullu augustist on Bangladeshi põgenenud umbes 700 000 rohingjat.

ÜRO Inimõigusnõukogu otsusel 2017. aasta märtsis loodud missioon järeldas raportis, et on piisavalt informatsiooni uurimise alustamiseks ja Tatmadawi (Birma sõjaväe) käsuliinis kõrgel paiknevate ametnike kohtu alla andmiseks.

Ema vannitab oma last põgenikelaagris Bangladeshis.

«Kuriteod Arakani osariigis ja viis, kuidas need toime pandi, on oma olemuselt, raskuselt ja ulatuselt võrreldavad nendega, mis on teistes kontekstides välja toonud genotsiidikavatsuse,» seisis raportis.