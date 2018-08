ÜRO kohus asus arutama Iraani hagi USA sanktsioonide vastu

Iraan leiab, et USA presidendi Donald Trumpi otsus taastada sanktsioonid seoses Iraani tuumaprogrammiga, on mõeldud Teherani põlvilisurumiseks ja rikub 1955. aasta lepet.

USA valitsus taaskehtestas sanktsioonid ühepoolselt kolm nädalat tagasi, öeldes, et neid on vaja tagamaks, et Iraan ei ehitaks eales tuumarelva. Teine sanktsioonide osa on kavas jõustada novembri algul ning on suunatud islamivabariigi energiasektori, muu hulgas naftaekspordi vastu.