Hillary Clinton meenutab, kuidas nad McCainiga Tallinnas viina võtsid

«Meie kõige kuulsam kogemus viina-shot'idega oli Tallinnas, Eestis. Me olime seal, sest John sai aru, et Eesti on Venemaa eesliinil. Kuigi me kõik lootsime, et Venemaa on hea partner, oli meil põhjust olla murelik. Nii et me veetsime mälestusväärse õhtu hotellis Tallinna raekoja platsi kõrval,» jutustas Clinton, kuidas nad koos senaatoriga Tallinnasse jõudsid.