Vene võimumeelne meedia «russofoob» McCaini ei leina

«McCainist sai russofoobia peamine sümbol,» teatas telekanal Rossija 1, lisades, et senaator ei suutnud taluda Venemaa sõltumatut välispoliitikat.

«McCain jumaldas sõda. Kui teid ei ole veel tapetud, siis ei ole see McCaini süü. Ta püüdis,» kirjutas Kremli-meelne tabloid Komsomolskaja Pravda juhtkirjas.

Ajaleht süüdistas McCaini valetamises piinamise kohta Vietnamis sõjavangis olles ning avaldas lootust, et McCain põleb nüüd põrgus. «Senaator McCain armastas sõjalõõma. Uskugem, et seal, kus ta hing nüüd puhkab, on leeke piisavalt,» kirjutas populaarne kõmuleht.