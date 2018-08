Kuigi frankism on hispaania ühiskonnas vähemuses, on see siiski elus ja terav probleem ka rohkem kui 40 aastat pärast diktaatori surma. Neil päevil on teema taas esile kerkinud, sest sotsialistide valitsus otsustas pärast kodusõja võitu Hispaaniat valitsenud diktaatori surnukeha üles kaevata.