Rahvas pani Putini pensionireformiga valiku ette

Kevadel suure toetusega neljandat korda Venemaa presidendiks valitud Putini vastu tunnevad meelepaha praegu väga paljud: küsitluste järgi on 65–92 protsenti venemaalastest vastu plaanile tõsta praegust üldist pensionilemineku iga, mis on naistel 55 ja meestel 60 aastat. 2000. aastast Venemaad valitsev ning reformidele vastuseisu poolest tuntud Putin on korduvalt lubanud, et tema ametisoleku ajal Venemaal üldist pensioniiga ei tõsteta.