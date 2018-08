Samal ajal kui Franciscus palus kõnedes ja kohtumistel üha uuesti andestust iiri katoliku kiriku ülekohtu eest, hakkas levima endise Vatikani suursaadiku Carlo Viganò väide, et kirikupea teadis juba mitu aastat, et New Yorgi endist peapiiskoppi Theodore McCarrickit kahtlustatakse kuritarvitamistes ja et püha isa lasi tal edasi tegutseda.