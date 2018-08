Saksa välisminister: Euroopa peab täitma USA-st jäänud tühikud

Heiko Maas ütles esmaspäeval Saksa diplomaatide iga-aastasel kohtumisel Berliinis, et Euroopa peab suurendama oma poliitilist ja rahalist kaalu ÜRO-s ja Maailma Kaubandusorganisatsioonis, mis mõlemad on pärast USA presidendi Donald Trumpi ametisseastumist Washingtoni surve alla jäänud.

Ta ärgitas Euroopat hoogustama oma tegevust Lääne-Balkanil, Lähis-Idas ja Aafrikas, hoiatades, et «sõja, vaesuse ja sunnitud ümberasumise eest» .... tuleb maksta eurooplastel.

Maas kaitses rahvusvahelist lepet Iraani tuumaprogrammi peatamiseks, hoolimata Trumpi otsusest sellest taganeda. Ta ütles, et kuigi Euroopa peab püüdma suhted Ühendriikidega taas tasakaalu viia, ei saa kunagi olla «sihiks Euroopa ennekõike».

«Liberaalsel demokraatial on aeg vastulöök anda,» märkis Freeland, lisades, et üks valitsuste ees seisev tähtis ülesanne on anda kindlust oma kitsikuses keskklassile.