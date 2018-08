Kanada: Trudeaul ja Trumpil oli konstruktiivne vestlus kaubandusest

Trudeau lähetas teisipäevaks Washingtoni oma kaubandusläbirääkija välisminister Chrystia Freelandi.

"Peaministril oli täna president Trumpiga konstruktiivne jutuajamine Põhja-Ameerika Vabakaubandusleppe teemal," on öeldud Trudeau büroo avalduses.

"Liidrid tervitasid kõnelustel Mehhikoga tehtud edusamme ning ootavad kannatamatult oma meeskondade kohtumist sel nädalal eesmärgiga viia läbirääkimised eduka lõpuni."

"Nagu me oleme kogu aeg rääkinud, on edusammud Mehhiko ja Ühendriikide vahel hädavajalik tingimus igasuguse uuendatud NAFTA leppe jaoks," lausus esmaspäeval Freelandi kõneisik Adam Austen.

"Kuid Ottawa allkirjastab uue NAFTA "vaid juhul, kui see on hea Kanadale ja selle keskklassile. Kanada allkirja on vaja". lisas ta.

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendriigid saavutasid Mehhikoga kaubanduses väga hea kokkuleppe ja peagi algavad otsustavad läbirääkimised Kanadaga.

USA ja Mehhiko läbirääkijad on töötanud nädalaid erimeelsuste lahendamiseks 25-aastase NAFTA muutmise üle. Kanada on oodanud lahendust, et vabakaubandusleppe uuendamise protsessiga uuesti liituda.

Mehhiko presidendiks valitud Andrés Manuel López Obrador nimetas esmaspäeval Kanada kaasamist tähtsaks.