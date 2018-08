Jaapan: Põhja-Korea on endiselt tõsine ja vahetu oht

Jaapani kaitseminister Itsunori Onodera möönis dokumendis, et Põhja-Korea on alustanud dialoogi oma endiste vaenlaste USA ja Lõuna-Koreaga.

«Kuid me ei saa jätta tähelepanuta asjaolu, et isegi praegu on tema omanduses ja täielikult üles seatud sadu rakette, mille tegevusraadiuses on peaaegu kogu Jaapan,» rõhutas minister.