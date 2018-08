USA koolipoiss võttis endalt homofoobse kiusamise pärast elu

Leia Pierce lausus telekanalile KDVR-TV, et tema poeg Jamel avaldas talle suvel, et on gei. Naise sõnul soovis poiss minna kooli ja öelda seda ka oma klassikaaslastele, kuna tundis, et on selle üle uhke.

Neli päeva pärast neljanda klassi algust Joe Shoemakeri põhikoolis otsustas Jamal aga endalt elu võtta. Leia Pierce leidis poja surnukeha eelmisel neljapäeval. Denveri linna politsei käsitleb juhtumit enesetapuna.

«Mu poeg rääkis minu vanimale tütrele, et lapsed koolis soovitasid tal ennast ära tappa,» lausus Pierce. «Ma olen nii kurb, et ta murega minu juurde ei tulnud. Ma olen endast väljas, kuna ta arvas, et see on tema ainus võimalus.»

Pierce`i sõnul oli poiss kohkunud ilmega, kui avaldas emale, et on gei. Naise sõnul kinnitas ta pojale, et armastab teda sellegipoolest.