Läti suursaadik: USA kongress ei vaidle Balti riikide julgeoleku üle

Teikmanise sõnul on Läti-USA suhted ja Balti riikide julgeolek Ühendriikide jaoks eriline teema ja seda ei mõjuta muutused USA administratsioonis.

Ta rõhutas, et Euroopa huvid on ühised kõigile Euroopa riikidele ja sama kehtib ka USA ja Euroopa Liidu suhtes.

«Nad on kaks maailma suurimat partnerit, ja mitte ainult kaubanduses. Nad on loomulikud liitlased. Nende suhted võiksid olla soojemad, aktiivsemad või jahedamad, kuid see ei muuda ühiseid huve,» lisas suursaadik.