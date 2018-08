Raport: Jeemenis võisid sõjakuritegusid sooritada mõlemad osapooled

«Uurijatel on alust arvata, et Jeemeni relvakonflikti osapooled on rikkunud rahvusvahelist inimõigust märkimisväärne arv kordi,» seisis avaldatud raportis, kus viidatakse ohvriterohketele õhurünnakutele, seksuaalvägivallale ja lapssõdurite kasutamisele.

Mitmed need rikkumised võrduvad sõjakuritegudega ning uurijad on tuvastanud mitu arvatavat süüdlast, lisati raportis.

«On vähe tõendeid selle kohta, et konflikti osapooled on üritanud minimeerida tsiviilohvrite arvu,» teatas grupi esimees Kamel Jendoubi avalduses.

Kõige enam on teateid tsiviilisikute hukkumisest Saudi Araabia koalitsiooni õhurünnakutes, millest paljud on tabanud elurajoone, turuplatse, matuseid, pulmi, kinnipidamisasutusi, tsiviilelanike paate ja meditsiinirajatisi.

Kuigi Lõuna-Jeemen on võetud praeguseks suuresti oma kontrolli alla, siis riigi põhjaosa, sealjuures pealinn Sanaa, on šiiamässuliste käes. Konfliktis on hukkunud peaaegu 10 000 inimest. ÜRO hinnangul on riigis puhkenud maailma suurim humanitaarkriis.