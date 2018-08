NATO: Vene Vostok-2018 õppusel harjutatakse ulatuslikku konflikti

«Kõikidel riikidel on õigus oma relvajõududega harjutada, kuid on oluline, et seda tehakse läbipaistval ja etteaimataval viisil,» ütles White vastuseks Interfaxi palvele kommenteerida NATO suhtumist eelseisvasse Vene suurõppusesse, millel osalevad ka Hiina ja Mongoolia.