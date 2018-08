Juba enne Rootsi parlamendivalimisi on selge, et paremäärmuslike vaadetega Rootsi Demokraadid saavutavad suurepärase tulemuse, kuid Mõõduka Koonderakonna ehk moderaatide strateegiajuht Per Nilsson pelgab, et populistide väga suur edu viib hoopis selleni, et paremtsentristlikul liidul Alliansil jääb toetust puudu, et sotsiaaldemokraatide valitsus kõrvale tõrjuda.