Kreeka peaminister tegi ümberkorraldusi valitsuses

Tsipras tõi vähemtähtsatele ministrikohtadele noort kaadrit oma vasakpoolsest Syriza parteist. 50-liikmelises valitsuses on 13 naisministrit.

Kõige märkimisväärsem muudatus on aga valitsuse endise kõneisiku Olga Gerovassili nimetamine riigi esimeseks politseiministriks. Tema asetäitja on samuti naine, endine konservatiiv Katerina Papacosta.

Valimised on veel rohkem kui aasta kaugusel, kuid spekuleeritakse, et Tsipras võib need tuua 2019. aasta algusesse.