USA ja Kanada kaubanduskõnelused algasid Washingtonis

Kanada peaminister Justin Trudeau hoiatas varem päeval, et allkirjastab muudetud Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepingu (NAFTA) vaid juhul, kui "see on hea Kanadale", edastas kohalik meedia.

"Me osaleme läbirääkimistes positiivsel moel ja ootame lõpptulemusena lepingu allkirjastamist, mis on hea Kanadale ja hea Kanada keskklassile," ütles Trudeau. Peaminister lubas eraldi seista riigi piimatööstuse huvide eest. USA on muu hulgas nõudnud Kanada riigi poolt hinnaregulatsioonide ja impordimaksudega kaitstud piimatööstuse avamist konkurentsile, millest Kanada on keeldunud.