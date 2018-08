McCain palus Obama oma matusele kõnet pidama

Barack Obama sai Aprillis ootamatu telefonikõne McCainilt: «Mul on üks nüri küsimus - kas sa peaksid minu matustel kõne?»

2008. aasta presidendivalimistel McCainiga kõvasti rivaalitsenud ning teda võitnud Barack Obama ütles pärast senaatori surma, et neid ühendas truudus Ameerika ideaalidele.

Oma viimasel päeval on McCain mõelnud kõigele - viimase ninanipsuna Vladimir Putinile ja Donald Trumpile, on McCain valinud üheks oma kirstukandjaks Vene dissidendi Vladimir Kara-Murza. Sellega soovis senaator ilmselt näidata on arvamust Trumpi ja Putini «liiga mugavatest» suhetest.