Putin vallandas 15 kindralit

Teiste hulgas kaotasid töö Venemaa hädaolukordade aseminister Vladen Aksenov ja Omski piirkonna kinnipidamisasutuste juht Sergei Korjutšin.

Kindralite vallandamine Venemaal käib tihtipeale gruppides, ütlevad eksperdid. Selle aasta aprillis vallandati 11 kindralit, grupiviisiliselt vabastati kõrgeid ohvitsere ametist ka 2017. ja 2016. aastal. Eelmiste vallandamiste käigus vahistati mõned kindralid korruptsiooni tõttu, sama juhtus ka nüüd.

Tomski piirkonna hädaolukordade minister Mihhail Begun peeti kinni kahtlustatuna altkäemaksu võtmises. Ekspertide sõnul on väga võimalik, et lähiajal peetakse kinni veel mõni kõrge ohvitser.

Newsweekile andis kommentaari Washingtoni Daniel Morgani kõrgkooli Venemaa-ekspert Yuval Weber, kelle sõnul võivad vallandamiste põhjused olla erinevad. Minevikus on kindraleid ametist vabastatud bürokraatia, korruptsiooni või erimeelsuste tõttu võimudega. Lisaks võidakse mõni kindral ametist vabastada seetõttu, et Kremli hinnangul on ta muutunud liiga mõjuvõimsaks ning asunud teatud piirkondi enda arvates valitsema, sõnas Weber.

Venemaal mängib sõjavägi suurt rolli ka poliitilises elus. Hiljutise Transparency Internationali Venemaa haru poolt koostatud raporti kohaselt teeb umbes 20 protsenti Venemaa riigiduuma liikmetest ka sõjaväe ja siseministeeriumi nimel lobitööd. Paljudel saadikutel on tihedad sidemed lisaks ka luureteenistuste ja siseministeeriumiga.

Mõttekoja Atlantic Council teadur Ariel Cohen sõnas Newsweekile: «Korruptsioon Venemaal on oluliselt levinum, kui see, mida tavaline lääneriikide vaatleja isegi ette suudab kujutada. Kindralite vahetamine on nagu Titanicu pardal toolide ümberseadmine.»

Õppus Zapad-2017. FOTO: Ramil Nasibulin/BelTA/TASS/Scanpix

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas, et Venemaa korraldab septembris suurimad sõjaväeõppused alates 1981. aastast. Õppustel Vostok-2018 osaleb umbes 300 000 sõjaväelast ja 1000 õhusõidukit.