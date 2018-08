USA ja Venemaa vastasseis Süürias kogub taas tuure

Venemaa ajaleht Izvestija teatas eile, et Venemaa saatis Vahemere idaossa 10 sõjalaeva, mis on varustatud Kalibr tiibrakettidega ning kaks allveelaeva. Väidetavalt on mitmed alused veel teel ja tegu on vastusega USA-le.

Ajaleht Kommersant kirjutas, et Moskva on Süürias lahinguvalmis seadnud kaks Tor-M2KM pind-õhk-tüüpi õhutõrjesüsteemi ning Süüria õhutõrje on viidud kõrgendatud valmisolekusse, sest oodatakse USA rünnakut.

Tor-M2 raketisüsteem. FOTO: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Kremli väitel ründab USA pärast nn false-flag ehk libaoperatsiooni, mille käigus korraldavad lääneriikide poolt toetatud mässulised keemiarünnaku.

John Bolton (paremal) ja Donald Trump. FOTO: Mark Wilson / AFP / Scanpix

USA president Donald Trumpi julgeolekunõunik John Bolton väitis eelmisel nädalal, et USA relvajõududel on andmeid, mille kohaselt kavatseb Süüria president Bashar al-Assad kasutada Idlibi provintsi hõivamiseks keemiarelva. Bolton kinnitas, et kui see tõeks osutub, siis vastab USA karmilt.

«Venemaa teated USA jõudude koondamisest Vahemere idaossa pole midagi muud kui propaganda,» ütles Pentagoni kõneisik Eric Pahon. «See pole tõsi. See ei tähenda aga, et me poleks valmis vastama, kui president peaks selleks käsu andma,» jätkas ta.

Venemaa kaitseministeerium väitis laupäeval, et lääneriigid koondavad Lähis-Idasse tiibrakettidega varustatud aluseid. Lisati, et nende andmetel on USA mereväe hävitaja USS The Sullivans saabunud Pärsia lahele, pardal 56 tiibraketti. Lisaks väideti, et Kataris asuvasse Al-Udeidi õhuväebaasi saadeti USA õhuväe strateegiline pommitaja B-1B, mis kannab 24 õhk-maa-tüüpi raketti JASSM.

B1-B pommitaja Süürias. FOTO: ARIS MESSINIS / AFP / Scanpix

Venemaa süüdistas lääneriike terroristide aitamises ja selles, et rahvusvahelist õigust rikkudes valmistutakse rünnakuteks iseseisva riigi vastu, millega muudetakse teravamaks olukord Lähis-Idas.

Pentagon lükkas ümber ka propagandakanali RT teated, kus väideti, et USA toob Idlibi välismaalt pärit eksperdid, kes lavastavad seal keemiarünnaku. USA on konflikti vältel korduvalt süüdistanud Süüria režiimi opositsioonivõitlejate ja tsiviilisikute vastu keemiarelvade kasutamises.

USA ja Venemaa tegutsevad Süürias aktiivselt. USA on oma jõupingutused suunanud terrorirühmituse Islamiriik (ISIS) vastu. Venemaa võitleb diktaator al-Assadi poolel ISISe vastu ning aitab kõrvaldada ka opositsioonilisi jõude, kes sooviksid jõhkrat režiimi kukutada.