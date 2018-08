VIDEO: Briti ja Prantsuse kalurid pidasid maha ohtliku «merelahingu»

Kammkarpide üle on tüli kestnud juba umbes 15 aastat. Viimase viie aasta jooksul on aga tegutsetud kokkuleppe järgi, mille kohaselt hoiavad suuremad Briti laevad Seine'i lahest eemale ning saavad vastutasuks suurema püügiõiguse.

Normandia piirkonna kalameeste ühenduse juht Dimitri Rogoff väitis, et Suurbritannia kalurite jaoks on tegu nagu avatud baariga, sest nad võivad igal ajal piiramatult püüda. «Me ei taha nende püüki keelata, aga nad võiksid vähemalt 1. oktoobrini oodata, et saaksime jagada,» ütles ta. Kammkarbid on Normandia piirkonna jaoks oluline ekspordiartikkel ja väga tundlik teema.