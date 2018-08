Neonatslikud juured hoiavad Rootsi Demokraate endiselt võimult eemal

Rootsis on olnud pisut ambivalentne suhtumine sellesse, mida tähendab üldse olla rootslane. On need siis need üldised väärtused – võrdõiguslikkus, tolerantsus, demokraatia, vabadus? Mis puutub võrdõiguslikkusesse, siis on Rootsi Demokraatide vaated ju konservatiivsemad. Nad on teinud ettepaneku abikaasade ühiseks maksustamiseks, nad on sookvootide vastu, feminism on justkui punane rätik Rootsi Demokraatidele.