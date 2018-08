Orbán ja Salvini kinnitasid kohtumisel rändevastast hoiakut

«Hetkel on Euroopas kaks leeri, millest üht juhib (Prantsusmaa president Emmanuel) Macron,» ütles Orbán pressikonverentsil pärast kohtumist Milanos.

Järgmise aasta mais toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Salvini on seostanud ennast Visegrádi riikide Tšehhi, Poola, Austria ja Ungariga.

Salvini on korduvalt süüdistanud Euroopat Itaalia hülgamises ajal, mil see Lõuna-Euroopa riik üritab tulla toime sadade tuhandete migrantidega, kes on saabunud riiki alates 2013. aastast.