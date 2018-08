Mõjuka McCaini surma tõttu tühjaks jäänud kohta senatis hakkab täitma tema ajutine asendaja. Asemiku McCainile nimetab ametisse Arizona kuberner Doug Ducey. Arizona seaduses on sätestatud, et Ducey peab ajutise senaatori valima samast erakonnast, mille liige oli McCain. Valikut ei avalda kuberner aga enne, kui McCain on ära saadetud.