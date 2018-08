Valge Maja advokaat lahkub sügisel ametist

50-aastane advokaat on üks vähestest Valgesse Majja jäänud inimestest, kes etendasid Trumpi valimiskampaanias kandvat rolli. McGahn oli kampaania ajal Trumpi peanõustaja.

Teadaanne McGahni lahkumisest langeb ajale, kui eriprokurör Robert Muelleri juurdlus Venemaa sekkumisest USA 2016. aasta presidendivalimistesse on tõmbumas presidendi ümber koomale ja ohustamas tema lähimaid abilisi.

McGahni, kes on nõustanud Trumpi selles, kuidas Muelleri uurimisega ümber käia, on eriprokuröri meeskond ka koostööd tegeva tunnistajana pikalt küsitlenud.

Meedia peab McGahni võimalikuks ametijärglaseks tema praegust asetäitjat, Valge Maja aseadvokaati Emmet Floodi. Flood on Washingtoni veteran, kes esindas 1990. aastate lõpus toonast demokraadist president Bill Clintonit tema vastu algatatud tagandamisprotsessi ajal.

Kui Valge Maja õigusnõuniku ülesanne on nõustada presidenti ametialastes küsimustes, siis eraasjades esindavad Trumpi mitu advokaati, keda juhib New Yorgi endine linnapea Rudy Giuliani.

McGahn on etendanud võtmerolli kümnete vabariiklasi toetavate konservatiivsete kohtunike kinnitamises ülemkohtusse ja teistesse föderaalkohtutesse üle kogu riigi.

New York Timesi andmeil on McGahn viimase üheksa kuu jooksul andnud uurijatele enam kui 30 tundi tunnistusi Trumpi käitumise kohta juurdlusega seoses ja sellest, kuidas president on palunud McGahnil uurimisele vastata.